logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

El equipo de Irak enfrenta dificultades por cierre del espacio aéreo y guerra en Irán.

Por AP

Marzo 10, 2026 07:24 p.m.
A
México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha comenzado a otorgar visas a jugadores de la selección nacional de Irak de cara al repechaje intercontinental rumbo al Mundial, programado para el 31 de marzo en Monterrey.

Acciones de la autoridad

El equipo iraquí enfrenta problemas logísticos debido a las interrupciones provocadas por la guerra en Irán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado el lunes por la noche: "El pasado 8 de marzo, algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, y mañana se tiene programado documentar a otras personas en la Embajada en Qatar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobierno no precisó los nombres ni cuántos jugadores recibieron visas.

¿Cómo ocurrió la gestión de visas para Irak?

Irak tiene previsto enfrentar al ganador del partido entre Surinam y Bolivia por un lugar en el Mundial.

El técnico de Irak Graham Arnold pidió a la FIFA que posponga el repechaje intercontinental. Con el espacio aéreo iraquí cerrado, el plantel de Arnold —integrado en su mayoría por jugadores de la liga local— no puede reunirse por completo.

México no tiene embajada en Irak.

La Secretaría de Relaciones Exteriores añadió que está en contacto con la Embajada de Irak en México y que están dispuestos a "brindar toda la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Irak".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial
México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

SLP

AP

El equipo de Irak enfrenta dificultades por cierre del espacio aéreo y guerra en Irán.

Cristian Ribera consigue primera medalla paralímpica de invierno para Brasil
Cristian Ribera consigue primera medalla paralímpica de invierno para Brasil

Cristian Ribera consigue primera medalla paralímpica de invierno para Brasil

SLP

AP

Ribera superó dificultades de entrenamiento sin nieve para lograr medalla histórica.

Chivas vs América: Horario y canales para ver el Clásico Femenil
Chivas vs América: Horario y canales para ver el Clásico Femenil

Chivas vs América: Horario y canales para ver el Clásico Femenil

SLP

El Universal

América llega invicto al encuentro, mientras Chivas mantiene su invicto como local en el torneo.

El Barcelona salva el empate en St. James Park
El Barcelona salva el empate en St. James Park

El Barcelona salva el empate en St. James' Park

SLP

EFE

Fue gracias a un penalti en los minutos finales y mantienen la eliminatoria abierta