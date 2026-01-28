México Rojo y Verde definen sus rosters

México.- Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán confirmaron los rosters de 28 jugadores para los representativos México Rojo y México Verde que competirán en la Serie del Caribe 2026, donde el objetivo será conquistar la décima corona para el beisbol mexicano en el torneo que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

México Rojo, liderado por los recientes campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco, integra tres catchers, siete jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores. La base del equipo la conforman 17 peloteros propios de la novena de Jalisco, que serán complementados por 11 refuerzos de alto calibre provenientes de otros clubes de la liga.

Santiago Chávez y Juan Carlos Gamboa, de los Yaquis de Obregón; Alexis Wilson, Tucson Baseball Team; Willie Calhoun, Luis Márquez y Matt Foster, de Naranjeros de Hermosillo; Eric Filia y Luis Miranda, de los Cañeros de Los Mochis; Leo Heras y Jeff Ibarra, de Algodoneros de Guasave; y Jesús Cruz, de Águilas de Mexicali; son los elegidos para apuntalar a los Charros, que buscarán dominar en casa.

Los Tomateros de Culiacán, subcampeones de la temporada, y que representarán los colores de México Verde cuenta con tres receptores, siete infielders, cuatro outfielders y 14 serpentineros. A diferencia de los actuales monarcas, del núcleo sinaloense provienen 12 elementos, mientras que serán 16 refuerzos los que fortalezcan a la plantilla guinda. Juan Uriarte, Rodolfo Amador y Guadalupe Chávez, de los Cañeros de Los Mochis; Víctor Mendoza, Allen Córdoba y Odrisamer Despaigne, de los Yaquis de Obregón; Jasson Atondo y Wilmer Ríos, de los Naranjeros de Hermosillo; Carlos Sepúlveda y Faustino Carrera, de los Jaguares de Nayarit; Estevan Florial, Yadir Drake y David Reyes, de las Águilas de Mexicali; Rafael Córdova y Norman Elenes, de los Algodoneros de Guasave; además de Braulio Torres-Pérez, de los Venados de Mazatlán, integrarán a los Tomateros.

La Serie del Caribe 2026, en su edición 68, se jugará en formato todos contra todos en la fase inicial, con semifinales y gran final. México alberga el evento por segunda vez en el Estadio Panamericano -la primera fue en 2018-, tras el cambio de sede original desde Venezuela debido a cuestiones logísticas y de participación.

Esta será una oportunidad histórica, ya que México cuenta con dos representantes, lo que aumenta las chances de llegar lejos y celebrar en casa.