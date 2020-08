México saca buenos jugadores a nivel mundial como Jiménez: Ronaldo

Raúl Jiménez es una de las tentaciones que se sondean durante este mercado de fichajes. El delantero mexicano genera interés, dentro de un ambiente económico golpeado por la pandemia de Covid-19.

Ronaldo Nazario, exjugador y hoy directivo de futbol, aseguró que el tricolor tiene talento, pero no sabe qué tan viable puede ser su salida del Wolverhampton, ante la crisis financiera en Europa.

"Veo mucho futbol y a los delanteros, pero para decir del mercado, estoy sin ningún tipo de información porque los recursos están bajos", comentó el dos veces campeón del Mundo con Brasil.

Ronaldo es el propietario de Valladolid, un equipo humilde de la liga española, y fue honesto al decir que el flujo del dinero no está en condiciones como para hacer grandes compras, por ejemplo, la del Jiménez con la Juventus.

"El mercado está muy flojito. El Valladolid, en lo personal, tenemos que vender primero para luego invertir", dijo el ex del Real Madrid, en teleconferencia.

Los medios italianos han trascendido que la Vecchia Signora ofrecería hasta tres jugadores por los servicios de Raúl, canterano del América, quien marcó 27 goles durante la temporada 2019-20.

"México tiene tiempo que saca buenos jugadores a nivel mundial y su Selección ha sacado resultados buenos, incluso, venciendo a Brasil", añadió el múltiple ganador del Balón de Oro.