México toma la sede de la Serie del Caribe

Por AP

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
México toma la sede de la Serie del Caribe

GUADALAJARA.- Tras varios días de incertidumbre sobre si la Serie del Caribe se realizaría en Venezuela como estaba previsto ante la tensión geopolítica en ese país, México ocupará su lugar como anfitrión del certamen de beisbol, informaron dirigentes.

El certamen, a realizarse del 1 al 7 de febrero, tendrá como sede la localidad de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, luego que la Liga Mexicana del Pacífico había ofrecido que el país fuera anfitrión alterno.

Tres días antes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó que Puerto Rico, República Dominicana y México habían decidido no asistir a Venezuela para disputar el torneo, debido a las tensiones entre esa nación y EU.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó en conferencia de prensa que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe resolvió mudar la sede a México.

"Tenemos poco tiempo, pero una gran capacidad organizativa. Estamos muy satisfechos de que la Confederación y el resto de los países hayan aceptadola propuesta".

La Liga Mexicana del Pacífico organizará la Serie del Caribe por segundo año consecutivo, luego de que Mexicali fue sede de la edición de 2025. 

