México vence a EEUU y se corona bicampeón Copa Oro

HOUSTON (AP) — Con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, México remontó el domingo para vencer 2-1 a Estados Unidos y refrendar el título de la Copa Oro.

La consagración del Tri en el estadio NRG se añade a la Liga de Naciones de la CONCACAF que conquistó en marzo pasado en el SoFi Stadium de California.

Una soberbia definición de Jiménez a los 27 minutos y un cabezazo de Álvarez a los 77, con validación del VAR, le dieron a los tricolores las dianas con las que consumaron la conquista de su decimotercer cetro regional, pero el décimo (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025) bajo el formato de Copa Oro, que prevalece desde 1991.

"Estamos muy contentos todos, después de un gran esfuerzo durante toda la Copa Oro, en la que venimos de menos a más", dijo Jiménez. "Hoy supimos mantener la ventaja y nos vamos satisfechos de terminar así un mes de concentración con el título".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chris Richards abrió el marcador por los estadounidenses a los cuatro minutos, con un contundente cabezazo, que pegó en la parte interna del travesaño antes de picar dentro de la portería.

"Obviamente estamos decepcionados de no haber logrado el objetivo del campeonato", dijo el capitan de Estados Unidos, Tim Ream, después del partido.

Ambos combinados tuvieron con este partido su último duelo oficial previo al Mundial de 2026, que ambos organizan junto con Canadá.

México llegó a seis títulos en finales ante Estados Unidos, que únicamente ha sacado tres triunfos en estos enfrentamientos por el cetro del torneo de CONCACAF ante el Tri.

El estratega mexicano Javier "El Vasco" Aguirre celebró la conquista de su segunda Copa Oro, luego de la conseguida en 2009 (durante su segunda gestión en el Tri), en la que venció 5-0 justamente a Estados Unidos.

Del otro lado, el argentino Mauricio Pochettino seguirá a la espera de una mejor oportunidad para celebrar su primer campeonato como estratega estadounidense.

El Tri no entró en pánico después de verse en desventaja gracias a un potente cabezazo de Richards, que apenas rebasó la línea final y fue validado por el árbitro central, el guatemalteco Mario Escobar.

La reacción tricolor, que tuvo un sobresaliente apoyo desde las gradas el estadio texano, dio frutos cuando Marcel Ruiz filtró un pase al área que Jiménez definió de media vuelta con un disparo arriba que dejó sin opciones al arquero Matthew Freese.

Álvarez consumó la remontada después de rematar con la frente un balón peinado a primer poste por Johan Vázquez. En primera instancia la acción fue señalada como fuera de lugar, sin embargo, poco después Escobar validó el tanto que desató la locura de los aficionados tricolores en las tribunas.

"Es un momento muy emotivo para mí. Desde el momento que venimos a Houston me vino a la mente aquel día en el que me desgarré (durante la Copa America de 2024). Solo le pedía a la vida que me regalara una alegría más. Dios no falla, en aquel momento cuestioné porqué, pero ahora estoy festejando", dijo Álvarez.