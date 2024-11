¿Dónde y a qué hora ver el México vs Honduras?

No hay mañana para la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Esta noche en el estadio Nemesio Díez, el Tricolor se juega su futuro en la Nations League de la Concacaf frente a su similar de Honduras.

El combinado nacional cayó (2-0) en la Ida de los Cuartos de Final, en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, con un doblete de Luis Palma. Esta noche necesita, por lo menos, ganar por dos goles si busca alargar la eliminatoria hasta los penaltis.

En caso de ganar por diferencia de tres anotaciones, estaría avanzando al Final Four que se jugará en marzo de 2025; un triunfo por un tanto lo dejaría eliminados en la casa de los Diablos Rojos de Toluca.

La posible alineación de la Selección Mexicana para esta noche sería: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, César Montes, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda.

----¿Cuándo y dónde ver el México vs Honduras?

Hace un año, también en la ronda de Cuartos de Final, la Selección Mexicana regresó al Estadio Azteca con una desventaja de dos goles (2-0). En el partido de Vuelta lograron sellar su pase a la ronda de Semifinales.

Aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula hubo gran polémica, que a la fecha, los catrachos no olvidan y temen que hoy se repita la historia.

Los detalles para ver el México vs Honduras de esta noche:

Fecha: Martes 19 de noviembre.

Horario: 20:30.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

La Selección Mexicana nuca ha ganado una Nations League, las tres ediciones pasadas han sido para la Selección de Estados Unidos.