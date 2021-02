México y Estados Unidos se pelean por Efraín Álvarez

Las Federaciones de México y Estados Unidos están en guerra. Guerra por un jugador. Ambas Federaciones registraron al volante Efraín Álvarez, quien juega en el LA Galaxy, en su lista preliminar para el torneo Preolímpico que se disputará en Guadalajara el próximo mes.

"En las listas preliminares presentadas por México y Estados Unidos, ambas Asociaciones Miembro han nombrado al mismo jugador (Efraín Álvarez). El jugador ha representado previamente a México en competencias juveniles oficiales. La elegibilidad de este jugador es un asunto entre las Asociaciones Miembro y el jugador. En caso de que se solicite un cambio de Asociación, esto estará sujeto a las regulaciones de la FIFA con respecto a la elegibilidad", explicó la Concacaf.

Hasta el momento la FMF no ha recibido carta de Álvarez pidiendo el cambio de asociación hacia la de Estados Unidos. Efraín Álvarez nació en Los Angeles en el 2002, de padres mexicanos.

Debutó en selecciones en la Sub 15 de Estados Unidos, en un torneo amistoso, pero jugó con la Sub 15 de México en el campeonato de la Concacaf. Fue subcampeón del mundo con el equipo mexicano en el Mundial Sub 17 de Brasil.