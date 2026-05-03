Meyer y 2 relevistas se combinan en el triunfo de Marlins

MIAMI.- Max Meyer y dos relevistas de Miami se combinaron para permitir un solo hit, Xavier Edwards conectó un jonrón y los Marlins vencieron el sábado 4-0 a los Filis de Filadelfia.

Meyer (2-0) ponchó a siete en siete entradas, la mayor cantidad de su carrera. Su actuación terminó tras 83 lanzamientos.

Anthony Bender y Andrew Nardi lanzaron cada uno una entrada perfecta para ayudar a cortar la racha de cuatro victorias seguidas de los Filis bajo el mánager interino Don Mattingly.

Edwards también conectó un sencillo por los Marlins, el dominicano Otto López y Connor Norby aportaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera.

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El toletero de los Filis Kyle Schwarber se ha ponchado en cada una de sus nueve apariciones al plato en los dos primeros juegos de la serie.

Andrew Painter (1-3) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a siete.

Tanner Banks relevó a Painter en la sexta y permitió el sencillo dentro del cuadro impulsor de López. El dominicao Esteury Ruiz abrió con un doble y Jakob Marsee recibió una base por bolas con un out.