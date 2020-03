"Mi hermano es incapaz de hacer eso", dice Romario Ibarra sobre acusaciones contra Renato

El ecuatoriano Romario Ibarra, jugador de los Tuzos, rompió el silencio respecto a su hermano y también futbolista Renato, recluido e imputado por los cargos de "tentativa de aborto", "tentativa de feminicidio" y "violencia familiar".

"No somos problemáticos, Ni delincuentes... Ni yo ni mi hermano estábamos envueltos en ningún problema a lo largo de nuestras carreras, no podía callarme más porque quieren manchar nuestra buena imagen", dijo Romario al programa de radio Mundo Deportivo EC.

"Estamos a la espera de la audiencia del jueves y comprobar su inocencia". El volante del Pachuca, quien hizo acto de presencia el pasado domingo en el Reclusorio Norte, no compartió su sentir hasta ahora por su hermano y el resto de los allegados recluidos por las presuntas agresiones contra la pareja de Renato Ibarra (Lucely Chalá) y la hermana (Karen Chalá).

"Conozco a mi hermano y sé que es incapaz en hacer eso, esperamos salir muy pronto de esto, confío".

Incluso, Romario fue acusado por Cléber Chalá, padre de Lucely y Karen, de ser violento. "Son momentos muy duros, lamentablemente me involucraron yo lo aclaré y es falso. La mamá de mi hija me ayudó a desmentir lo que dijo el señor (Cléber Chalá) en contra de mí, nunca sucedió nada con mi expareja, nunca le dejé en coma ni le pegué.

"El señor dice que fueron policías a mi domicilio, es ilógico, porque si fuera realidad no estuviera en mi club y la información se hubiera regado por todos lados".

Asimismo, Romario recriminó la ausencia del padre de Lucely en México. "Si el señor Cléber quería defender a su hija debió viajar a México y presentarse a la audiencia y decir con pruebas todo lo que dijo en los medios (supuestas evidencias en video).

"Mi padre está en México moviendo cielo y tierra para demostrar la inocencia de mi hermano, no busca medios para desprestigiar a una persona. No entiendo por qué quiere dañar la imagen de la familia y difama a personas que no tienen nada que ver".

Renato Ibarra y allegados están detenidos desde el pasado jueves en la noche, mientras que Lucely -que resultó con complicaciones en su embarazo de 10 semanas- se reporta fuera de peligro.