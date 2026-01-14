Michael Carrick dirigirá al United

MANCHESTER.- El Manchester United ha vuelto a recurrir a su exjugador Michael Carrick para salvar una temporada en declive.

Carrick fue contratado el martes como el técnico del United hasta el final de la temporada, más de una semana después de la salida de Ruben Amorim.

Carrick, quien ganó cinco títulos de la Premier y la Liga de Campeones durante una laureada carrera en Old Trafford, llega tras la salida de Ruben Amorim la semana pasada. También fue entrenador asistente en el United y tuvo una etapa invicta de tres partidos como interino después de que Ole Gunnar Solskjaer fuera despedido en 2021.

En esta ocasión, Carrick fue seleccionado por delante de Solskjaer, quien también fue entrevistado para el puesto.

"Yo sé lo que se necesita para tener éxito aquí", dijo Carrick. "Mi objetivo ahora está en ayudar a los jugadores a alcanzar los estándares que esperamos en este increíble club. Sabemos que este grupo es más capaz".

Al nombrar a Carrick hasta el final de la campaña, el United se está dando tiempo para encontrar un reemplazo a largo plazo para Amorim, quien fue despedido la semana pasada después de 14 meses en el cargo.

Es posible que Carrick pueda ponerse en consideración si impresiona durante los 17 partidos restantes de esta temporada. Y aunque solo ha sido nombrado a corto plazo, fue notable que el United no lo describiera como interino al anunciar su contrato.

Steve Holland, exentrenador asistente de Inglaterra, formará parte del equipo técnico

de Carrick.

La única otra experiencia como entrenador de Carrick fue en el Middlesbrough de la segunda división de 2022 a 2025.

El icónico exdelantero Wayne Rooney dijo que Carrick se ganaría el respeto de los jugadores.

"Michael es una persona muy inteligente y la última vez lo hizo muy bien", dijo Rooney en su pódcast.

La prioridad para Carrick es asegurar la clasificación a la Liga de Campeones después de la derrota el domingo ante Brighton en la tercera ronda de la Copa FA, el debut del United en la competición. Los 20 veces campeones de la liga inglesa se encaminan a una segunda temporada consecutiva sin trofeos.