Michael Porter Jr. hunde a los Nuggets

NUEVA YORK.- Michael Porter Jr. tuvo 27 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en su primer partido contra su antiguo equipo, y los Nets de Brooklyn vencieron 127-115 a los Nuggets de Denver el domingo, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Los Nuggets recuperaron a Aaron Gordon y Christian Braun tras largas ausencias por lesión y tuvieron un gran partido de Jamal Murray, pero cayeron a 1-2 desde que Nikola Jokic se perdió posiblemente un mes por una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Murray terminó con 27 unidades, un récord personal de 16 asistencias y seis rebotes. Gordon anotó 20 tantos desde el banquillo después de perderse 19 partidos por una distensión en el tendón de la corva derecha, mientras que Braun fue titular y anotó cuatro puntos tras perderse 23 partidos por un esguince en el tobillo izquierdo.

Noah Clowney añadió 22 unidades para los Nets, mientras que Cam Thomas y Day´Ron Sharpe tuvieron 17 cada uno. Sharpe fue titular como pívot con Nic Claxton ausente por razones personales.

Porter jugó seis temporadas para los Nuggets después de ser elegido con la 14ta selección en el draft de 2018 y fue titular en su equipo campeón de la NBA en 2023. Fue traspasado a Brooklyn en la temporada baja por Cam Johnson y llegó promediando un récord personal de 25,8 puntos.

Anotó nueve puntos en el segundo cuarto y Brooklyn lideraba 59-52 al descanso después de un tiro de Murray con 0,2 segundos por jugar.

Los Nets rápidamente ampliaron la ventaja de nuevo en el tercer período. Brooklyn acertó siete de nueve desde la línea de tres puntos en el cuarto, anotando 41 puntos y llevando una ventaja de 100-84 al cuarto.

Tim Hardaway Jr. tuvo dos triples para abrir el cuarto y reducir la diferencia a diez, pero Thomas anotó los últimos siete puntos de una racha de 12-0 que abrió el marcador a 112-90.

Hardaway anotó 26, pero Denver cayó a 1-4 en su gira de siete partidos por el Este. Johnson se ausentó por una lesión en

la rodilla.