"Míchel" González, con posibilidades de llegar al Valencia

No es un secreto que Miguel González "Míchel" extraña España porque su familia se encuentra allá. Este jueves, después de renunciar a la dirección técnica de los Pumas, diversas versiones se han dado a conocer en torno a su salida.

La más razonable es la de no contar con un equipo competitivo para el torneo Guard1anes 2020, además de la situación económica poco favorable por la que pasa el conjunto universitario. El cuadro auriazul no se reforzó como hubiera querido el estratega español.

De acuerdo con ESPN, el técnico europeo estaría en la baraja de opciones para dirigir al Valencia del magnate propietario, Peter Lim. Actualmente son dirigidos interinamente por Salvador González "Voro".

El Valencia terminó en el noveno lugar con 53 puntos y Miguel González cumpliría con el perfil, de acuerdo a medio españoles.

Otra opción para el timonel español es la MLS, "refugio" de muchos. El extécnico auriazul estaría en la mira del Vancouver Whitecaps.