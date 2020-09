Míchel González envía advertencia a Pumas

Miguel González no se olvida del futbol mexicano, ni mucho menos de su paso por los Pumas, que hoy marchan primeros e invictos en el Guardianes 2020.

El exfutbolista del Real Madrid estuvo en el banquillo del Club Universidad un año (Apertura 2019 y Clausura 2020) y a tres días de que iniciara este certamen dio un paso al costado.

Las riendas del equipo universitario las tomó el director de Fuerzas Básicas, Andrés Lillini. El argentino ha debutado a tres juveniles y cerca de 14 jugadores menores de 23 años han sido convocados a los juegos.

En entrevista para Fox Sports, el estratega español fue claro y reconoció que eso es una filosofía más que necesaria, pero no suficiente para mantenerse en el Top del futbol mexicano.

"Con nosotros tuvimos a varios jugadores. Pumas tiene una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para mantenerse muchos años en el top del futbol mexicano. Es necesaria y hay jugadores de mucho nivel y cuando les das la oportunidad lo demuestran", declaró.

Miguel González habló sobre el momento que viven los auriazules y señaló que desde que el estuvo, el cuadro felino "no había tenido un líder dentro y fuera del campo y ese líder ahora es Alfredo Talavera".

Asimismo, el español no descartó volver al futbol mexicano; sin embargo, aseguró que "no volvería para dirigir a los acérrimos rivales del Club Universidad".