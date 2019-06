Mientras Ménez siga lo tomaremos en cuenta: Miguel Herrera

El conjunto azulcrema regresó de Cancún, lugar en donde afinaron detalles de cara al inicio del Apertura 2019.

Tras su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, los jugadores no dieron declaraciones a la prensa y se limitaron a tomarse algunas fotografías con los aficionados que se encontraban en las instalaciones del aeropuerto.

Al estratega Miguel Herrera se le cuestionó sobre el futuro de Jérémy Ménez "Tiene contrato mientras me digan que sigue aquí lo seguiremos tomando en cuenta, que no ha habido ofertas por él lo seguiremos tomando en cuenta".

Mientras que sobre Rubén González mencionó que "es un jugador que nos llamaba la atención, es un tipo joven que igual puede venir a cumplir con el equipo si es que Edson sale"

Para finalizar hablo de la situación del defensa Edson Álvarez, dijo que "dan por hecho muchas cosas, pero no hay una oferta formal, no hay nada seguro; sabemos que en Europa los fichajes se cierran más tarde, si no se da y Edson se queda que sería buenísimo para el grupo pues generaríamos más competencia".

El técnico señaló que han sido criticados por no reforzar la plantilla, a pesar de ello considera que tiene un equipo muy fuerte y que no necesitaba nuevos refuerzos para el Apertura 2019.