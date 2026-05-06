Miguel ´El Piojo´ Herrera le pide al América un refuerzo para el Atlante

México.- El Apertura 2026 de la Liga MX, que se disputará después de la Copa del Mundo de la FIFA, se perfila como un torneo clave para el futbol mexicano, marcado por el esperado regreso del Atlante a la primera división.

Tras varios intentos en lo deportivo y la compra de la franquicia de Mazatlán FC, el conjunto blaugrana volverá al máximo circuito y tendrá como casa el renovado Estadio Banorte, ahora bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

El estratega mexicano, quien no logró llevar a la Selección de Costa Rica al Mundial, enfrentará el reto de construir, junto con la directiva, un plantel competitivo que aspire a los primeros puestos de la tabla.

Con ese objetivo en mente, Herrera —actualmente también comentarista en Televisa— no dejó pasar la oportunidad y, durante la reciente transmisión de un partido del América, tomó el micrófono para solicitar apoyo y buscar la incorporación de un jugador con poca participación en el conjunto azulcrema.

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"¡Que me lo presten!", dijo el Piojo sobre Ramón Juárez, defensor que no ha logrado tener regularidad con André Jardine, y que sería un hombre muy importante en el nuevo esquema del Potro

de Hierro.

Con 25 años de edad, Ramón Juárez perdió el lugar en el once titular del estratega brasileño y con ello también su lugar en la Selección Mexicana, en la que era uno de los principales candidatos a ocupar un sitio en el Mundial.