Miguel Herrera admite que estuvo cerca de dirigir a Chivas

Miguel Herrera se ha consagrado como un referente del América y uno de los personajes más aclamados por su afición, pero hace cinco años, estuvo cerca de protagonizar un episodio que más de uno en Coapa habría considerado traición.

En noviembre de 2015, "El Piojo" firmó con los Xolos de Tijuana, meses después de plantearse servir a otro equipo: el Guadalajara, según reveló José Luis Higuera -su director general en esa época-, durante una plática entre ambos, en una emisión de Futbol Picante.

"Poca gente sabe que cuando saliste de la Selección, antes de que te fueras a Tijuana y meramente por un tema de reglamento, no hiciste carrera en Chivas, porque creo que nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubieras sido el técnico antes de Matías Almeyda", le dijo.

El estratega confirmó que hubo acercamiento y explicó por qué el reglamento les impidió progresar en una negociación urgente, cuyo fracaso derivó en la llegada del argentino que, a la postre, levantó cinco trofeos con el Rebaño.

"Pude platicar contigo y obviamente teníamos que esperar el tiempo reglamentario para poder volver a tomar un equipo. A ustedes les urgía tener un técnico; por esa circunstancia, se inclinaron por un técnico con quien les fue extraordinariamente bien", recordó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que algún día entrene en Verde Valle, el timonel azulcrema consideró que sus múltiples logros en el 'Nido' han diluido sus ganas de mudarse a suelo tapatío.

"Hoy sí sería muy difícil. En ningún momento tendría la cabeza para dirigir a Chivas. No me cierro puertas, pero también entiendo mi estirpe americanista y lo que he hecho con América. Sería completamente ilógico que fuera a dirigir a Chivas, al archirrival", remató.