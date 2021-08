Miguel Herrera asegura que Tigres tiene la mejor afición del país

Miguel Herrera sabe que todavía tiene que mejorar el funcionamiento de los Tigres y también está consciente del equipo en el que está.

"La mejor afición la tiene Tigres y se porta como tal el equipo. Estamos conscientes de lo que representa este club, por sus planteles, logros, fue el mejor de la década, pero no está bien que uno lo diga. Nosotros seguimos trabajando para conseguir los objetivos", declaró el timonel en videoconferencia.

El "Piojo" aceptó que no esperaba que Nico López se convirtiera en el hombre importante de los felinos en el inicio del torneo, pero nunca lo descartaron en el 11 titular.

"No me lo esperaba, pero tampoco lo descartábamos (a Nico). Ahora es un indiscutible en el 11 porque está respondiendo y se ha convertido en la figura del equipo. Gignac deberá pelear un lugar igual que Carlos González y qué bueno que se exigen entre ellos", comentó.

El extécnico de la Selección Mexicana también dio su opinión sobre el desgaste de los jugadores al irse de gira con el Tricolor.

"Es una situación difícil, los clubes son los afectados. Tres juegos en 10 días, es una sobrecarga al jugador. Veremos qué pasa, pero sí es una carga alta y puede pasar lo que nos pasa como con Luis (Rodríguez). El club es el que lo necesita", aseveró.

Para el cotejo de mañana ante el Atlas en el Estadio Universitario, Herrera descartó a Carioca y a Leo Fernández.

"Rafa y leo son las únicas bajas, no sé de dónde sacan tantas. Hemos armado un equipo que se pelean los puestos. Tenemos un equipo muy completo y vamos a buscar los tres puntos mañana. Hay imponderables en el futbol y los jugadores están propensos a cualquier situación y más si son de selección. Nuestro equipo es muy vasto y tenemos que entregar resultados", concluyó.