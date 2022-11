Miguel Herrera llora en vivo por la derrota de México ante Argentina

A-AA+

La Copa del Mundo se caracteriza por demostrar la pasión que tiene cada uno por la Selección de su país, una derrota como la que sufrió México ante Argentina hizo que varios mexicanos lloraran, incluso el técnico Miguel Herrera.

Miguel Herrera se encuentra como analista de Qatar 2022 para Telemundo fue ahí donde no pudo evitar las lágrimas.

En un video que circula en redes sociales se observa al ´Piojo´ Herrera llorando tras finalizar el juego contra Argentina.

Mientras trata de aguantar el llanto da una explicación de lo ocurrido en la cancha.

"Tres goles debe de hacer para que si Argentina gana 1-0 ellos (México) pueda pasar a Polonia y rebasarlos en los goles", menciona Herrera.

"Después de este partido no sé qué decir porque al final de cuentas como lo han dicho ustedes, México, cuando tú sales a no perder, lo más seguro es que puedas perder", aseguró Herrera.

Miguel antes de viajar a Qatar 2022 para cumplir su compromiso laboral con Telemundo fue cesado de Tigres, por lo que actualmente es un técnico disponible.

La Selección Mexicana vuelve a jugar en el Mundial el próximo miércoles ante Arabia Saudita.