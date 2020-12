Miguel Herrera queda fuera del América

El Club América, seis meses después de renovar a Miguel Herrera, comunicó que dio por terminada la relación con el Piojo. A través de un comunicado, las Águilas informaron que el timonel "ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado".

Herrera dejó a los azulcrema tras dos etapas (2012-2013 y 2017-2020) con dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, pero su último recuerdo será la bronca y eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Vuelve a ser despedido por explosivo

Así como sucedió hace cinco años, después de ganar la Copa Oro con la Selección Mexicana, a Miguel Herrera lo despidieron por sus conductas antideportivas.

El Club América anunció el cese del entrenador, debido a que "sus actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición", tras la bronca con el auxiliar técnico del LAFC y que terminó con la eliminación de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Emilio Azcárraga, propietario de los azulcrema, ya había advertido a Herrera sobre sus acciones, hace apenas un año: "Tiene que cambiar, así será porque la disciplina va de arriba para abajo". Miguel no cambió.

Y cómo no recordar el bochornoso episodio del 2015, cuando en el aeropuerto de Filadelfia, Herrera se encontró con Christian Martinoli, y enfurecido impactó sobre el comentarista deportivo de TV Azteca, mientras Michelle, hija del director técnico, abofeteó a Luis García.

Estas acciones le costaron su puesto del combinado nacional. Para el América, el Piojo "ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado". Se le repitió la historia al timonel mexicano, dos veces campeón de Liga MX.