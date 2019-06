Miguel Layún reveló que un cáncer lo alejó del Tri y la Copa Oro

Miguel Layún explicó la razón por la que se ausentó de la Copa Oro: un tumor cancerígeno.

El jugador del Monterrey relató que, al realizarse unos exámenes médicos, se le detectó un tumor, por lo que tuvo que someterse a una cirugía inmediata.

"Decidimos, mi esposa y yo, hacernos un chequeo general y tuvimos una pequeña sorpresa. Lo primero que me informaron que habían encontrado un quiste complejo, pero que existía una duda que no fuera un problema sino un tumor y sí, se trata de un tumor maligno, cáncer. Al final pudo removerse y ya estoy curado", relató el veracruzano en un video publicado por Rayados.

Layún agregó que, antes de saber de la gravedad, quiso someterse a la cirugía después de la Copa Oro, más los médicos le explicaron la situación y no dudó en ausentarse de la convocatoria de Gerardo Martino.

"Cuando te dicen 'tumor', la cosa no se percibe de la misma manera", subrayó el dos veces mundialista.

El lateral del Monterrey aseguró que seguirá con su carrera de manera normal y aprovechará el receso de la Liga MX para recuperarse físicamente.

"Este tipo de noticias, las malas e inesperadas, no son fácil de recibir y te sacuden. Agradezco por las oportunidades y quiero absorber lo positivo de esto".

Layún aprendió a disfrutar los pequeños detalles de la vida junto a su familia.