Miguel Ortega está de regreso

Como un importante reto en su carrera, ve el ex árbitro de la Liga MX, el potosino Miguel Ángel Ortega, el hecho de regresar a trabajar a la nueva Liga de Balompié Mexicano, organización que tentativamente habrá de arrancar su campeonato en el mes de septiembre.

Como se ha dado a conocer por diferentes medios, la Liga Balompié Mexicano, habrá de rescatar a varios ex árbitros que trabajaron en la Primera División, entre ellos, Fabrizio Morales, Roberto Ríos, Aldo Cano, Sergio Amezcua, el potosino Miguel Ángel Ortega, entre otros, para que trabajen en esta nueva organización.

Entrevistado vía telefónica por este medio, Miguel Ángel comentó "Mira este es un proyecto muy interesante, serio y responsable, para mí en lo personal, es un reto que voy a asumir con toda la responsabilidad, además de que deseo hacer historia dentro del arbitraje potosino, al ser el potosino que ha laborado en las dos más importante ligas del futbol mexicano".

Y agregó "Los directivos de la LBM y los encargados de la comisión de arbitraje de esta organización ya tenemos desde el inicio del año, que estamos trabajando, nos hemos puesto a las órdenes de las personas encargadas, y desde enero, ya estábamos trabajando sobre todo en el aspecto físico, en donde yo en lo particular me he sentido muy bien, obviamente cuando las autoridades correspondiente autoricen regresar a la actividad, entonces se tendrán que hacer las pruebas respectivas tanto físicas, médicas y teóricas, para de esta forma llevar en las mejores condiciones al arranque del campeonato".

"Por la contingencia sanitaria, en estos momentos nuestro trabajo es en casa todo bajo las supervisión de la comisión de arbitraje de la LBM, que nos están checando, además de que tenemos diferentes apoyos para poder llevar a cabo muy bien nuestra preparación, no se está improvisando nada y vamos a trabajar con todo profesionalismo, obviamente no se podrá contar con toda la tecnológica, pero el arbitraje no se verá perjudicado por eso, vamos a trabajar a la antigua, con diademas, no habrá VAR, por lo que nuestras decisiones dentro del terreno de juego,, será únicas e inapelables", comentó el nazareno potosino.

En cuanto a los honorarios de los árbitros para este primer campeonato, el respecto Ortega Rojas comentó "Se va a pagar bien, no como en la Liga MX, será por partido sancionado, y además se nos va a tratar como seres humanos, vamos a contar con seguros de vida, gastos médicos, y de lesiones, por lo que en lo personal estoy ilusionado con este nuevo reto en mi carrera, en donde en este momento, me siento muy bien y comprometido".

Un punto importante dentro de la carrera de un nazareno es su estado físico a lo que Miguel Ángel Ortega, menciona "En este momento estoy muy bien físicamente, con el trabajo realizado y con los apoyos que he tenido, estoy bien, ha bajado de peso, estoy fuerte, voy adquiriendo fuerza, resistencia, velocidad, etc., por lo que me estoy preparando al cien, en este momento, no sufro de lesiones por lo que estoy contento con este proceso que llevo y ojalá todo se de bien para poder debutar cuando se me indique en esta nueva organización de futbol soccer profesional".

Es importante señalar que la madurez de un juez central puede variar, pero la misma puede ir de entre los 40 y 50 años, actualmente Miguel Ángel Ortega cuenta con 45 años, sigue teniendo actividad a nivel amateur y sus actuaciones son completas, por lo que él siente que está en el mejor momento para poder desarrollar adecuadamente este trabajo al que ha sido invitado.

Miguel Ángel Ortega Rojas, estuvo trabajando en la Primera División ahora llamada Liga MX de 2007 al 2012, por lo que ahora se prepara con toda ilusión para regresar al plano profesional, con un nuevo reto, que encarará con toda seriedad y profesionalismo como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera deportiva.