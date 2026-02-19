Mikaela Shiffrin gana el eslalon

CORTINA D´AMPEZZO.- Mika-ela Shiffrin cerró los ojos, respiró hondo y dio un gran paso de vuelta a lo más alto de un podio olímpico.

La esquiadora estadounidense volvió a ser campeona olímpica de oro en los Juegos de Invierno, y no terminaba de creérselo.

Shiffrin completó dos mangas dominantes en condiciones espléndidas, en medio de los picos escarpados de los Dolomitas, poniendo fin a su sequía de medallas de ocho años en los Juegos de Invierno y demostrando por qué es considerada ampliamente la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Doce años después, volvió a responder en su carrera favorita y las emociones afloraron en el área de meta después de que la abrazaran la campeona mundial suiza Camille Rast, que se levó la plata, y la suecaAnna Swenn Larsson, dueña del bronce.

Shiffrin, de 30 años, levantó los puños hacia el público y luego luchó por contener las lágrimas cuando se acercó a su madre y entrenadora, Eileen, para un largo abrazo al costado.

En medio de todo, Shiffrin comentó que nunca dejó de pensar en su padre, Jeff, quien murió a los 65 años en un accidente en la casa familiar en Colorado en febrero de 2020.

"Este fue un momento con el que he soñado. También me ha dado mucho miedo este momento", afirmó Shiffrin. "Todo en la vida que haces después de perder a alguien a quien amas es como una experiencia nueva. Es como nacer de nuevo".

"Y todavía tengo muchos momentos en los que me resisto a esto. No quiero estar en la vida sin mi papá", añadió con la voz temblorosa. "Y quizá hoy fue la primera vez que realmente pude aceptar esta, como, realidad".

La victoria convirtió a Shiffrin en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres oros alpinos y fue el tercer mayor margen de triunfo en un eslalon olímpico femenino, la prueba que ganó siendo una adolescente en Sochi en 2014 para establecer su condición de estrella del esquí.

Doce años después, tras perder a su padre, tras no cumplir con las enormes expectativas en los Juegos Olímpicos de 2022, tras convertirse en la esquiadora más exitosa de la historia de la Copa del Mundo con una cosecha récord de 108 victorias y luego tras superar las dos peores caídas de su carrera y la posterior batalla con el trastorno de estrés postraumático, volvió a responder en su carrera favorita.

En cierto sentido, su trayectoria deportiva acababa de cerrar el círculo.