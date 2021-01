Mikel Arriola menciona que acortarán periodo de pruebas Covid

Tras la polémica que ha surgido en el futbol mexicano después del brote a coronavirus en los Rayados de Monterrey posterior al partido frente a las Águilas del América en la Jornada 2 del Guardianes 2021, el Presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, mencionó algunas de las medidas que tomarán para cuidar y prevenir este tipo de casos en el torneo del futbol mexicano. Una de las medidas será acortar el tiempo de las pruebas Covid-19 en los diferentes equipos.

"Hay que acortar los espacios, los jugadores cuando salen de las instalaciones, aquí los equipos tienen una pérdida de más o menos mil 500 millones de pesos de ingresos por no jugar con público conforme al protocolo, tenemos que seguir trabajando con ellos, para ver si antes del partido se puede ampliar el periodo de concentración, lo que sí estamos haciendo de manera objetiva es cerrar el periodio entre prueba y prueba, antes era de 15 días, ahora será de 10 días, eso nos da fotografías más cercanas de lo que ocurre previo al partido", mencionó Arriola en entrevista con ESPN.

Por otro lado mencionó que esto no evitará que sigan habiendo casos, pues, el caso de los asintómaticos es muy complicado de manejar y el contagio sigue produciéndose. "Aún así se pueden presentar los asintomáticos, hay que seguir acortando los espacios de entrada de este virus, pero la capacidad del contagio es precisamente que hay personas que no saben que lo tienen y siguen contagiando, entonces hay que siempre guardar las medidas preventivas", puntualizó.