Mikel Arriola no descarta adquirir vacunas contra Covid

Después de que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, abriera la posibilidad para que las empresas privadas adquirieran vacunas anti Covid-19, Mikel Arriola no descartó "tomarle la palabra".

El presidente de la Liga MX sabe que es un largo proceso. Además de que los laboratorios aún no venden a los privados.

"Estamos en un mercado de vendedores, hay una cantidad fija de vacunas producidas y la demanda está encima, esto podría voltearse al segundo trimestre del año y ahí va a ver oportunidades para entrar al mercado y comprar como privados", comentó en entrevista para ESPN.

Pensando en la estabilidad del balompié mexicano, Arriola confiesa que el futbol mexicano no descarta planificar y buscar donde adquirir vacunas.

"El empresario, el empresariado, está buscando mecanismos para encontrar vacunas y aplicarlas a los que trabajan en sus industrias, no es privativo de una industria manufacturera, creo que el futbol también puede generar esa planeación", comentó.

El mandamás de la Liga MX enfatizó sobre la dificultad que sería adquirirlas como empresa privada.

"Hoy las empresas de manufactura le están vendiendo sólo a los gobiernos, incluso hay gobiernos que no tiene acceso a vacunas. México lo hizo muy bien, ya compró suficientes vacunas para inmunizar a la población prioritaria. Tenemos que revisar en dónde están los espacios para poder adquirir vacunas, primero como industria general y después como industria de futbol".