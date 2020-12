Mikel Arriola pide confiar en el VAR de la Liga MX

El nuevo presidente de la Liga MX, Miker Arriola, asegura que el VAR vino a beneficiar al futbol mexicano.

Si hay un tema en el futbol mexicano que siempre genera polémica es el arbitraje. Todas las semanas la labor de los silbantes hacen estallar diversas opiniones. Es un tema de mucha polémica.

Para Mikel Arriola, nuevo presidente de la Liga MX, no hay que ver hacia atrás, sino hacia el frente, los errores del pasado ya no se pueden remediar, pero lo ve con optimismo, y asegura que el VAR ha beneficiado al futbol mexicano.

"Yon de Luisa (presidente de la FMF), presentó en la Asamblea un diagnóstico de cómo ha funcionado el VAR en término de reducir los errores. Con información objetiva se comparó una temporada con otra, y se redujo el número de errores de nueva a uno. A la entrada del VAR (al futbol mexicano), lo que pasó es que hubo un proceso de aprendizaje, pero en esta temporada hubo avance".

Arriola pide confiar: "si sometemos el análisis del VAR, a cuestiones medibles, podemos quitarle mucho ruido al tema del arbitraje". Por eso, hay que dejar los errores del pasado, muy atrás: "Hay que hacer un análisis para adelante, no me toca juzgar los temas del pasado, hay que acercarnos más a la Federación. Mal haría en cuestionar la figura del arbitraje, reitero, debemos de reforzar la cercanía y el análisis con la propia Federación".