Mikel Arriola pide revisar el caso de la lesión de Unai Bilbao

Durante el triunfo del Necaxa (1-0) sobre el Atlético de San Luis, el defensa de los hidrocálidos, Unai Bilbao, sufrió una aparatosa lesión por culpa de una anuncio publicitario.

El ibérico recibió una entrada por parte de Nicolás Ibáñez, que provocó que se deslizara sobre el césped del estadio Victoria y su rodilla fue impactada por el espectacular colocado a ras de pasto.

En la toma televisiva se aprecia la pierna lastimada y el zaguero, entre lágrimas, ya no pudo continuar en el compromiso.

Tras el incidente, el presidente administrativo de la Liga MX, Mikel Arriola, se pronunció pidiendo a los comisarios que se analice el caso para evitar futuras lesiones como las del jugador español.

"Para todos en la @LigaBBVAMX lo más importante es la integridad d las y los jugadores. He instruido a nuestros Comisarios revisar el incidente d Unai Bilbao con el

@ClubNecaxa para tomar medidas correctivas y q no vuelva a suceder esto en ningún estadio. Todo mi apoyo a Unai!", escribió Arriola en su cuenta de Twitter.