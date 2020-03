Mil Máscaras desmiente que haya sufrido un infarto

Después de que en las redes sociales se difundiera el rumor acerca de un supuesto infarto sufrido por él luchador Mil Máscaras, fue el propio gladiador quien se encargó de desmentir tal información mediante un video en sus redes sociales.

Tras enviar un saludo a sus seguidores, comentó. "Hay un chisme muy grande que dice que estoy enfermo. No es cierto, es una mentira muy grande y no sé quién la esté impartiendo".

El todavía luchador, quien está cerca de cumplir 80 años, agregó. "Hay un dicho genial que dice 'Botellita de Jerez, todo lo que me desees será al revés', si me deseas que esté sano será excelente pero eso de que me dio un infarto, ¡Por favor!.. El día que sea así, yo les avisaré".

El evento público más reciente en el que participó fue el pasado 14 de marzo, en una convivencia y firma de autógrafos en las Tortas Súper Astro, de la Ciudad de México.