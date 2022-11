Mil Máscaras, el héroe de carne y hueso que sigue de pie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Detrás de la incógnita de Mil Máscaras se esconde la identidad del hombre que dio vida al luchador más trascendente en la historia de México, así que su palabra pesa y hay que escucharla con respeto.

Mr. Personalidad regresó a la Arena México para recoger una ovación más, a las que se acostumbró en su andar por todo el mundo, y de las que no se cansa.

"Más allá de los trofeos, importa el aplauso que recibes cuando subes al ring. Sigo con los pies en el piso, no siento nada, el día que quiera elevarme, para qué. La fama, no sé qué sea", advierte el mítico enmascarado.

Acorde a su estatura luchística, sabe ser reconocido. "Siempre he estado agradecido con las atenciones que me ha dado la Empresa Mexicana de Lucha Libre, donde empecé a luchar en la Arena México y en todas las plazas de la empresa durante tres años, enfrentándome a los mejores luchadores de la época", recuerda.

Después llegaron los contratos para Estados Unidos y los japoneses ya lo seguían, "así que cuando decidí ir por primera vez a Japón me recibieron alrededor de 500 personas, la mayoría niños que me veían por la televisión".

Suma más de cincuenta viajes a Japón en su maleta profesional, pero no se conforma. "Con la pandemia tenemos dos años parados, dejamos de luchar, pero sigo activo gracias a mi excelente condición física, y puedo seguir por más tiempo si así quiero".

Un héroe de carne y hueso que padeció también en la época del encierro. "Me dio Covid-19, lo acepté y bajé casi 20 kilos, los mismos que ya recuperé", valora.

Así que está listo para mas retos, y se da tiempo para aconsejar a los que enmascaran sus sueños.

"Cualquiera que tenga la oportunidad, lo primero que debe tener es presencia. Un físico bien entrenado y trabajado significa mucho".

Este viernes en la Arena México, el Embajador del Japón en México, Sr. Noriteru Fukushima, entregó a Mil Máscaras la Condecoración con la Orden del Sol Naciente, Rayos Oro y Plata por parte del Gobierno del Japón.