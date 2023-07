Mil Máscaras no aportó nada a la carrera de su familia, afirma Alberto del Río en su visita a SLP

"Mil Máscaras no aportó nada a la carrera mía y de los míos; por decisión propia se ha mantenido alejado de la familia", aseguró Alberto del Río, “El Patrón”, en un conversatorio que sostuvo este jueves en el patio central del Palacio Municipal de la capital.

“Me he rascado la espalda solito”.

Explicó que en la construcción de su carrera se la debe también a su padre, a quien desde pequeño le preguntaba por qué no lo llevaba a la lucha libre a la que terminaba llegando en la cajuela del carro, pero su padre le dijo que él llegaría más lejos que aquellos a los que llevaba.

Con un nudo en la garganta recordó que su padre le pedía que no olvidara tener los pies bien plantados y que hiciera lo necesario para conocer el deporte desde su raíz.

“Si no daba el ancho, yo sería un junior más colgando me de la fama y de la máscara de mi padre. Solo cinco hicimos algo más allá del nombre de nuestros padres y los demás se están colgando de él y arrastrando su legado. Me dieron un lugar y ahí estaré”.

Recordó que el objetivo de dignificar el desarrollo profesional de los luchadores es darles su lugar.

Así por ejemplo él se vio obligado a despojarse del legado de Dos Caras.

Recordó que la máscara azul con rojo era el sueño de niño para portarla y estar en los cuadriláteros mexicanos, pero tenía que llegar el día en que se quitara la máscara, y ahora es Alberto del Río.