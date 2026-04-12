Milan, abucheado tras sufrir derrota

MILÁN.- Después de quedar fuera de la carrera por el título de la Serie A, el AC Milan mira nerviosamente a los equipos que tiene detrás tras sorpresivamente perder el sábado 3-0 ante el Udinese.

El Milan fue abucheado ruidosamente al salir del campo tras su tercera derrota en cuatro partidos.

La Rossoneri no solo está nueve puntos por debajo del líder de la liga, el Inter de Milán, sino apenas seis puntos por encima de la Juventus, que venció 1-0 al Atalanta. El Como, quinto en la tabla, está dos puntos más atrás y recibe al Inter el domingo.

"Es parte del juego: cuando ganas eres bueno, cuando pierdes no lo eres. Esta noche los silbidos son justos, aunque el equipo trabajó duro. Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido, y esta derrota debe representar una oportunidad para hacerlo mejor en el próximo", dijo el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.

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"El equipo tiene que reaccionar... Esta derrota debe hacernos entender que el lugar en la Champions League está en riesgo".

Todos los equipos alrededor del Milan en la tabla aún tienen que jugar este fin de semana y la Juventus podría recortar la diferencia con una victoria en su visita al Atalanta más tarde.

Nicolò Zaniolo fue la figura del Udinese en San Siro. Contraatacó desde muy adentro de su propio campo y resistió un par de entradas antes de abrir hacia la derecha para Arthur Atta, cuyo centro fue desviado hacia adentro por Davide Bartesaghi —contando como autogol del joven defensor del Milan.

Zaniolo también asistió el segundo del Udinese a los 37 minutos con un sensacional centro desde la derecha para el cabezazo de Jurgen Ekkelenkamp.

Momentos antes, Keinan Davis vio cómo el portero del Milan, Mike Maignan, desviaba un remate al travesaño y Bartesaghi tuvo que despejar un intento sobre la línea al filo del descanso.

Los abucheos ya habían comenzado para entonces y el Milan también fue duramente criticado por sus aficionados en el descanso.

Las esperanzas de la Rossoneri de rescatar algo del partido prácticamente se evaporaron al 71, cuando Atta anotó el tercero del Udinese, amagando con rematar al ángulo lejano antes de colocarla en la parte baja izquierda.