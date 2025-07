Milan inicia gira por Asia sin Santiago Giménez

Chivas debuta en el Apertura 2025; Ángel Correa podría estrenarse con Tigres

Chivas debuta en el Apertura 2025; Ángel Correa podría estrenarse con Tigres

SLP El Universal

Este sábado continúa la jornada 2 de la Liga MX con tres duelos atractivos: León vs Chivas, Tigres vs Juárez y Atlas vs Cruz Azul