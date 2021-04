Milan sigue detrás del puntero Inter

MILÁN.- Zlatan Ibrahimovic suministró dos pases de gol antes de ser expulsado, y Milan venció el sábado 3-1 a Parma, amenazado por el descenso, para mantener con vida sus escasas esperanzas de ganar el campeonato de la Serie A italiana.

El astro sueco participó en los dos goles que consiguieron los rossoneri en la primera mitad, pero debió marcharse por una roja directa a los 60, aparentemente por un insulto al árbitro Fabio Maresca.

"Hablé con Zlatan y me comentó que no dijo absolutamente nada ofensivo al árbitro", indicó el técnico del Milan, Stefano Pioli. "Sostuvo una discusión, pero sin faltarle al respeto.

"No he hablado con Maresca ni conozco su versión. Lo último que Ibra dijo fue: ´Entonces, a usted no le interesa lo que estoy señalando´. Es obvio que el partido cambió después de su expulsión, pero mi equipo logró cubrir ese hueco con mucha voluntad y determinación".

Riccardo Gagliolo descontó pero el suplente Rafael Leao amplió la diferencia en el descuento. Milan quedó a ocho puntos del líder Inter, que recibe a Cagliari este domingo.

Milan está disputando el segundo puesto con Juventus y Atalanta, que juegan este domingo.

Ante Rebic anotó el primer gol del Milan al recibir el pase de Ibrahimovic de espaldas al arco, girar y rematar con fuerza al ángulo superior derecho.

Franck Kessié marcó en el último minuto del primer tiempo luego de recibir el balón tras una serie de pases entre el sueco y Theo Hernández.

REMONTADA

Spezia anotó dos goles sobre el final para dar vuelta al resultado y vencer al colista Crotone por 3-2.

Martin Erlic anotó uno de los tantos y puso el pase para otro. Spezia se colocó así 10 puntos por encima de la zona de descenso.

Crotone se hundió 12 unidades por debajo del 17mo sitio, ocupado por Torino, que se impuso por 1-0 en la cancha de Udinese.

Un penal convertido por Andrea Belotti fue suficiente para que el Torino se ubicara cinco puntos por encima de los últimos tres peldaños.