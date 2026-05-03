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Milwaukee vence a los Nacionales

El lanzador Kyle Harrison tuvo otra sólida apertura

Por AP

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
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Milwaukee vence a los Nacionales

WASHINGTON.- Kyle Harrison salió de apuros y volvió a meterse en problemas durante seis entradas, Brandon Lockridge impulsó dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington.

Harrison (3-1) permitió al menos un corredor en base en cada inning, al ceder una carrera con siete hits. Ponchó a cinco y dio una base por bolas. El zurdo ha a dos carreras limpias o menos en cada una de sus seis aperturas y redujo su efectividad a 2,12.

Abner Uribe lanzó la novena para su tercer salvamento, al salir de un atolladero después de que los dos primeros bateadores se embasaron mediante un sencillo y un error.

James Wood conectó dos hits por los Nacionales, que han perdido los dos primeros juegos de la serie y cayeron a 3-12 en casa.

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Foster Griffin (3-1), de Washington, permitió tres carreras sucias con tres hits en seis entradas.

Con las bases llenas y dos outs en la primera, el antesalista de los Nacionales Brady House pifió el rodado del venezolano Luis Rengifo y todos quedaron a salvo. Lockridge siguió con un sencillo de dos carreras para poner el marcador 3-0.

El mexicoamericano Joey Ortiz impulsó una carrera con un rodado en la octava.

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