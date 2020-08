Ministro de Salud de Jamaica confirma que Usain Bolt dio positivo por COVID

El ministro de Salud de Jamaica confirmó que el legendario velocista Usain Bolt dio positivo por el nuevo coronavirus.

El ministro Christopher Tufton informó que Bolt estaba al tanto del resultado de la prueba de diagnóstico y que se está haciendo un trazamiento de sus contactos más recientes.

"Ya es conocimiento público que el señor Bolt ha dado positivo", dijo Tufton a periodistas la noche del lunes. "Ha sido notificado formalmente, según me dicen las autoridades. Se abre un proceso de preguntas, un interrogatorio, y procederemos con el trazamiento de contactos".

Bolt señaló en sus redes sociales el lunes que estaba a la espera del resultado de la prueba de coronavirus y que mientras tanto guardaba cuarentena como precaución.

El retirado sprinter de 34 años, que completó el doblete de los 100 y 200 metros en los tres últimos Juegos Olímpicos, difundió un video en las redes sociales para explicar su situación.

"Buenos días a todos. Me acabo de despertar y, al igual que todos, al mirar las redes sociales, dicen que se confirmó que tengo COVID-19", dijo el astro jamaiquino. "Me sometí a una prueba, porque tengo que trabajar. Trato de ser responsable, así que me quedaré en casa, por mis amigos".

Bolt, quien pareció estar acostado, añadió que es asintomático.

"Hay que cuidarse, estaré en cuarentena y me lo tomaré suave", dijo.

Jamaica ha registrado menos de 1.700 casos, una cifra relativamente baja en la isla caribeña de casi 3 millones de habitantes.

En la pista, Bolt se hizo famoso por sus exuberantes festejos tras proclamarse victorioso, destacándose la icónica pose del "Rayo". Su velocidad y carisma le convirtieron en la gran atracción cada vez que salía a competir.

Bolto fijó los récords mundiales de los 100 y 200 metros en el Mundial de Berlín en 2009. Se retiró tras el Mundial de Londres 2017.