Minnesota United elimina a Sounders en tanda de penales

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Dayne St. Clair anotó un tanto y Andrew Thomas impactó el travesaño en una tanda de penales que fue decidida por los porteros en la undécima ronda, para que el Minnesota United concretara una remontada con un jugador menos y eliminara el sábado a los Sounders de Seattle.

Los Loons se impusieron desde los 11 pasos en el tercer y decisivo encuentro de la primera ronda de la postemporada. La tanda se hizo necesaria a raíz del empate 3-3 en el tiempo regular.

Thomas, quien reemplazó al titular Stefan Frei a los 89 minutos, cuando la tanda de penales era inminente, pareció lesionarse un dedo en un yerro del argentino Joaquín Pereyra al comenzar la tanda. Terminó con un vendaje abultado en la mano.

Los Sounders, quintos preclasificados, comenzaron el partido decisivo aún más rápido que en su victoria 4-2 en casa. En ese duelo, disputado el lunes, Obed Vargas anotó a los 8 minutos para darles una ventaja que nunca perdieron.

Esta vez, Albert Rusnák aprovechó asistencias de Danny Musovski y el defensor Nouhou Tolo para anotar a los 5 minutos y poner el marcador 1-0. Musovski anotó sin asistencia desde el centro del área tres minutos después para una ventaja de dos goles.

Minnesota United redujo la diferencia a 2-1 a los 19, cuando Pereyra anotó tras una jugada a balón parado y una tarjeta amarilla al colombiano Yéimar Gómez Andrade de Seattle. Fue el primer gol de Pereyra en su sexta aparición en postemporada.

Los Loons, cuartos preclasificados, se vieron obligados a jugar con un hombre menos desde los 41 minutos después de que el defensor Joseph Rosales recibió una tarjeta roja por conducta violenta.

Minnesota United tomó una ventaja de 3-2 en inferioridad numérica, con goles de Jefferson Diaz a los 62 y del también defensor Anthony Markanich a los 71. Markanich ingresó a los 59 antes de anotar tras una jugada a balón parado.

Seattle no logró aprovechar la ventaja de un hombre sino hasta que Jordan Morris anotó a los 88 para empatar. Rusnák y Cristian Roldán dieron las asistencias.

Minnesota United se coló en las semifinales de la Conferencia Oeste por tercera vez en la historia del club.