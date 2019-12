Minnesota y Green Bay van por título

Mineápolis.- Vikingos de Minnesota y Empacadores de Green Bay se medirán en el lunes por la noche de la semana 16 de la temporada 2019 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), con el título de la División Norte de la NFC en juego.

Ambos conjuntos están clasificados a la postemporada, pero el cometido es clasificar mejor posicionados para descansar en la ronda de comodines, de ahí la relevancia de este encuentro a celebrarse en el U.S. Bank Stadium.

En juego está la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional, donde Packers tiene récord de 11-3 y Vikings está en el segundo lugar con marca de 10-4. En la semana dos ambas escuadras midieron fuerzas en Lambeau Field y Empacadores se hizo de la victoria.

Minnesota afrontará este encuentro con mayor tranquilidad gracias a que el sábado, Carneros de Los Ángeles cayó ante 49´s de San Francisco, de lo contrario hoy hubiera estado obligado a ganar para aferrarse a la postemporada.

Vikingos espera derrotar a Packers y de este modo seguir fuerte como local, pues es el único equipo de esta Temporada 100 de la NFL que mantiene el invicto ante sus seguidores.

Empacadores se agarrará del experimentado mariscal de campo Aaron Rodgers y el corredor Aaron Jones para hacer daño a un Minnesota que tendrá la sensible ausencia de su estrella a la ofensiva, Dalvin Cook, a causa de una lesión en el hombro.

Rodgers no sabe lo que es ganar en la nueva casa de Minnesota con saldo de 0-3, no obstante el quarterback de Vikings, Kirk Cousins, no sabe lo que es triunfar en el Monday Night Football, con una marca de 0-8.