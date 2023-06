Místico abierto a apostar máscara contra Atlantis o Último Guerrero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL). – El luchador Místico presume en su historial 11 luchas de apuestas (7 máscaras y 4 cabelleras), en todas ha salido con la victoria. Con su trayectoria e invicto sabe del valor de su tapa, misma que está dispuesto a poner en juego en la Arena México.

"Quiero protagonizar el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, en lo personal es lo más grande de la lucha libre, yo creo que es momento de que la empresa le dé a la gente algo grande y no hay algo más grande que la máscara de Místico", afirmó el gladiador en exclusiva a El Universal Deportes.

De hecho, ya tiene en la mira algunas opciones para concretar ese enfrentamiento en septiembre.

"Tengo grandes rivales, un monstruo de la lucha libre que es Último Guerrero, un consagrado que es Averno y Volador Jr que viene construyendo y consagrándose como uno de los mejores estandartes del CMLL, tengo a un Mephisto que embonaría bien", explicó el originario de Tepito.

Místico remarcó que al ser el 90 Aniversario de la empresa espera que exista un gran evento e incluso no le teme enfrentarse a una "leyenda como Atlantis".

"Para mí sería algo bonito enfrentarme a él una vez más, por qué no pensar en máscara contra máscara a mí sí me gustaría luchar con ese tipo de rivales", dijo el gladiador.

Aunque subrayó que si algo ha aprendido en estos 25 años de carrera luchística es a mantener la calma y esperar a que la oportunidad de una lucha de apuesta llegue.

"Debo ser paciente, traigo en mente que si no formo parte del 90 aniversario me voy a hacer a un lado y más adelante tomaré la oportunidad, primero voy a ver qué pasa con las demás rivalidades,", concluyó "El Príncipe de Plata y Oro".