Mohamed Salah anota, pero Liverpool pierde
El colista Wolverhampton sorprendió al campeón de la Liga Premier Liverpool, al superarlo el martes por 2-1 en el estadio Molineux.
El mediocampista brasileño Andre marcó el gol del triunfo, con un disparo que se desvió en otro futbolista en el cuarto minuto del tiempo añadido para asestar un golpe a las esperanzas del Liverpool, de asegurar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.
La diana también les dio a los aficionados de los Wolves un raro momento de lustre en una temporada que parece destinada a terminar con el descenso.
El gol de Andre enloqueció al público local en un cierre emocionante del partido.
Mohamed Salah anotó a los 83 minutos—poniendo fin a una sequía de 10 partidos de liga sin marcar — para igualar por el Liverpool, cinco minutos después de que el portugués Rodrigo Gomes había adelantado a los Wolves.
Mientras el juego iba de un arco al otro dado que ambos equipos buscaban el gol de la victoria, el remate de larga distancia de Andre se desvió en Joe Gómez y dejó a contrapié al portero brasileño del Liverpool Alisson.
