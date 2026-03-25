Mohamed Salah se va del Liverpool

LONDRES.- El delantero egipcio Mohamed Salah sorprendió al revelar en redes sociales que al final de la temporada dejará Liverpool.

"Nunca imaginé lo mucho que este club, esta ciudad y esta gente llegarían a formar parte de mi vida. Siempre seré uno de ustedes, este club siempre será mi casa. Con todos ustedes, nunca caminaré solo", expresó Salah en un video que publicó en redes sociales.

Minutos después del mensaje del delantero egipcio se conoció un comunicado del Liverpool, el cual refiere que "Salah ha expresado su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro por respeto y gratitud hacia ellos".

"Tras llegar procedente de Roma en el verano (boreal) de 2017, el número 11 se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del club, con el que ganó dos títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga, además de una Community Shield", agrega el texto.

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"Con 255 goles en 435 partidos, Salah ocupa el tercer puesto en la lista de máximos artilleros históricos del Liverpool, habiendo ganado la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones", destaca la nota desde el sitio web de los "Reds".

"Con muchos partidos por delante esta temporada, Salah está concentrado en conseguir el mejor resultado posible para Liverpool, por lo que el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield", completa el comunicado del club inglés.