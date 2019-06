Moi de la Vara se mantiene en el Top Ten del Indy Pro 2000

Fin de semana complejo en Road América para el piloto del DEForce Racing Moisés de la Vara #6 Jumex - Motul - Oil Depot - Rebellion - Autobahner - IEP - Universidad Autónoma de Guadalajara, ya que tuvo un par de calificaciones modestas y dos carreras difíciles. En la carrera de sábado no pudo remontar al finalizar la competencia antes de tiempo debido a un golpe que lo colocó hasta la P10. Ya para la carrera del domingo alguno detalles en el auto le impidieron mostrar todo el potencial del auto #6, terminando la prueba en el onceavo lugar.

"No era la forma en que queríamos que nos fuera en esta fecha, pero los autos cambian en cada traslado y trabajamos mucho en la puesta a punto para las calificaciones, lo mejoramos hasta donde pudimos, logramos estar constantes, y en la carrera de sábado me sentía bien hasta que vino ese contacto, es tan pareja la categoría que es sumamente difícil rebasar o guardar la posición, y pues ya no pudimos cruzar la meta en competencia. Ya con las pilas bien puestas para el domingo buscábamos recuperar algo de lo que perdimos, pero el auto comenzó a presentar algunos problemas que nos restaron potencia y no pudimos ir más hacia adelante, es una lástima pues el trabajo del equipo fue muy bueno y no pudimos colocarnos dentro del Top Five. Ahora a continuar con la preparación, vamos a Mid-Ohio a una ronda de Test, espero ahí tengamos mejor suerte y podamos desarrollar bien el monoplaza para corregir los problemas que se nos presenten, después viene un round más en las calles de Toronto", concluyó Moi

Moisés de la Vara volverá a pista para la jornada de test en el circuito de Mid-Ohio del 26 al 27 de julio para después tomar rumbo hacia Toronto para las rondas 8 y 9 de la Indy Pro 2000 con el auto #6 Jumex - Motul - Oil Depot - Rebellion - Autobahner - IEP - Universidad Autónoma de Guadalajara.