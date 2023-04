"Canelo" Álvarez critica al Gobierno por no apoyar al deporte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez se ha posicionado como uno de los deportistas mexicanos más destacados del momento; el próximo 6 de mayo el boxeador peleará en su natal Jalisco ante John Ryder.

Y aunque ahora el "Canelo" Álvarez es uno de los atletas que más ingresos tiene por año, aproximadamente 85 millones de dólares anuales, sus inicios fueron complicados y por ello arremetió contra el Gobierno de México.

El "Canelo" Álvarez contó que decidió entrarse al profesionalismo por el escaso apoyo económico en el amateur.

"Cuando yo iba a representar a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales, si ganabas una medalla de oro, te iban a dar tanto dinero mensualmente, no era mucho, pero para los camiones y otras cosas, me ayudaba, pero jamás llegó, nunca recibí ni un sólo centavo, se lo robaron todo", expresó el boxeador tapatío.

El debut profesional de "Canelo" Álvarez ocurrió en 2009 con apenas 15 años de edad, para ya no depender del apoyo del gobierno a quien les hizo una dura crítica.

"Se preocupan por muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte, mucho menos del boxeo, (el deporte) que más gloria le ha dado al país", sentenció "Canelo".