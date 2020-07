Mondragón Se alista para Mikel´s Trucks

El piloto de San Luis Potosí, Neftalí Mondragón se encuentra en plena preparación rumbo al inicio del FB y BOHN Mikel´s Trucks presentado por Sherwin-Williams, que tendrá su primera fecha el próximo 9 de julio a puerta cerrada en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.

Las horas están contadas para el arranque de la temporada 2020 del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país junto a NASCAR PEAK México Series, en donde Neftalí Mondragón tendrá una nueva oportunidad con la camioneta #99 Casa Muebles. Recordando que el nacido en San Luis Potosí, ya ha tenido participación en algunas competencias.

"Estoy muy contento por comenzar de nuevo en las camionetas, vamos con toda la actitud. Ya probé la camioneta en cuanto se dio luz verde y me he preparado tanto física como mentalmente para ello. Hemos sido constantes con los tiempos, he sentido bien la camioneta y espero tener buenos resultados", expresó el piloto.

Este regreso será diferente debido a la situación sanitaria que se vive. Por ello, la actividad será de un solo día y sin público en las tribunas, algo a lo que se sabrá acoplar.

"Se va a extrañar mucho el público, es quien le pone emoción desde la tribuna. Pero en fin, hay que acostumbrarnos esperando que regresen pronto. Por nuestra parte daremos todo, buscamos pelear el campeonato, ese es nuestro objetivo", finalizó Mondragón.