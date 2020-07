Monterrey apelaría decisión de la FIFA ante el TAS

Luego que la FIFA emitiera su fallo a favor del equipo de Estados Unidos, Inter de Miami en el caso Rodolfo Pizarro, el cuadro de los Rayados del Monterrey analizarán la situación y ya planean acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), para apelar esta decisión e intentar modificar la situación que están viviendo en este sentido.

Así lo ha señalado el presidente deportivo de la Pandilla, Duilio Davino, dentro de una entrevista para ESPN Radio Fórmula, señalando que el área legal de la institución se está encargando nuevamente del tema, en el cual están dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias", expresó.

"Hay muchas variables y muchas situaciones en las cuales Monterrey no estaba de acuerdo en una de ellas, y por eso fue que el área legal decidió lo que decidió. Hoy en la tarde tendremos una reunión con nuestra gente legal interna para ver cuál será el seguimiento a eso. (Apelar ante el TAS) Sí, es probable de que se pueda llegar hasta la última instancia", indicó en dicho diálogo.

Davino señaló que Monterrey está seguro que Inter de Miami infringió las reglas dentro de la FIFA, al hablar con Pizarro, mediante David Beckham, mientras él tenía un contrato vigente con el equipo de Monterrey, para convencerlo en aceptar la oferta del cuadro de la Major League Soccer y dejar su institución.

"Va sobre todo por las formas, uno se tiene que dar también a respetar. FIFA es muy claro, que no puedes hablar con jugadores que tengan contrato en algún equipo siendo club. Entonces hubo situaciones en las cuales Monterrey no estuvo de acuerdo, no es tanto un tema económico sino que es más un tema de formas", finalizó.