Monterrey le propina una paliza al Mazatlán

Monterrey firmó una contundente victoria por 5-1 sobre Mazatlán en el Estadio El Encanto, en un partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026 que dejó en evidencia la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Rayados fue dominante de principio a fin y resolvió el encuentro prácticamente desde la primera mitad.

El marcador se abrió muy temprano, apenas al minuto 8, cuando Jesús Corona conectó un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Sergio Canales. Monterrey mantuvo la presión y amplió la ventaja al minuto 21 con un disparo de larga distancia de Jorge Rodríguez. Poco después, Anthony Martial falló un penal, pero el propio delantero francés se encargó de marcar el tercero al minuto 25 tras aprovechar un rebote, dejando el 3-0 antes del descanso.

En la segunda parte, el guion no cambió. Rayados continuó atacando y encontró el cuarto tanto al minuto 56 por conducto de Germán Berterame, quien definió dentro del área tras una asistencia de Anthony Martial. Diez minutos más tarde, Iker Fimbres se sumó a la fiesta con el quinto gol, culminando una jugada colectiva que volvió a exhibir las carencias defensivas del conjunto local.

Mazatlán intentó reaccionar con algunos acercamientos y cambios ofensivos, pero se encontró con un rival bien ordenado y con el control total del partido. El esfuerzo tuvo recompensa hasta el minuto 87, cuando Jordan Sierra aprovechó un tiro de esquina para marcar un gol de gran factura y maquillar el resultado con el 5-1 definitivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Mon-

terrey confirmó su buen momento y su poder ofensivo, mientras que Mazatlán sigue sin levantar en el torneo y acumula una nueva derrota en casa. La actuación de jugadores como Martial, Canales y Berterame fue clave para una noche redonda de Rayados, que se llevó los tres puntos con autoridad.