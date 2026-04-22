Monterrey vuelve al triunfo tras 8 partidos

México.- "No hay mal que dure cien años", reza el popular adagio que Rayados de Monterrey finalmente pudo hacer suyo en casa. Tras varias actuaciones decepcionantes, el conjunto regiomontano dirigido por Nicolás Sánchez rompió la mala racha y, luego de ocho partidos, volvió a conocer la victoria.

El equipo albiazul, que en las últimas semanas acumuló múltiples críticas, vino de atrás y, sin desplegar su mejor versión, logró imponerse (2-1) al Puebla, un rival que volvió a mostrar las razones por las que se encuentra entre los peores equipos del Clausura 2026.

La escuadra regiomontana, que partía como favorita por la profundidad de su plantilla, no tuvo el inicio esperado, ya que prácticamente tras el silbatazo inicial recibió el llamado gol de vestidor. Un remate de Emiliano Gómez, al minuto 2, silenció la grada y puso el partido cuesta arriba para el conjunto local.

El gol representó un golpe anímico para Rayados de Monterrey, que tardó varios minutos en asentarse sobre el terreno de juego; sin embargo, encontró algo de alivio en un Puebla que, tras adelantarse en el marcador, optó por replegarse y no mostró intención de ampliar la ventaja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esa postura, combinada con la superioridad de talento sobre el césped, permitió que Monterrey ganara confianza y, en la recta final del primer tiempo, volcara su ataque con constantes centros al área de la Franja. En uno de ellos, Puebla pecó de inocencia, luego de que Esteban Lozano tocara el balón con la mano dentro de su propia área. La acción fue revisada y sancionada como penalti, mismo que Lucas Ocampos transformó en gol al minuto 42 para igualar el marcador.

Impulsado por el envión anímico que significó el empate, Rayados mantuvo la presión y volvió a encontrar recompensa apenas unos minutos después, cuando Óliver Torres conectó un remate que, al minuto 44, y antes del silbatazo del medio tiempo, firmó el (2-1) y puso en ventaja al conjunto regiomontano.

Para la segunda mitad, ambos equipos bajaron la intensidad, generaron pocas jugadas de peligro y administraron el trámite del encuentro, sellando así el resultado sin mayores sobresaltos.