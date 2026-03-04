Mony Ramos se corona campeona

La pelotera potosina Mony Ramos consiguió el primer campeonato estatal del año para San Luis Potosí, al coronarse por cuarta ocasión consecutiva como campeona invicta en la categoría 22U, reafirmándose como una de las máximas exponentes del softbol potosino.

Defendiendo los colores de la Liga Universitaria de Ciudad Victoria, la jugadora logró el título tras encadenar siete triunfos consecutivos junto a su equipo, firmando una actuación destacada tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria, Ramos fue pieza clave en el campeonato al mantenerse como titular en todos los encuentros, imponiendo condiciones con el bate al anotar e impulsar carreras en cada uno de los partidos disputados. Además, cubrió prácticamente todas las posiciones del infield, mostrando versatilidad y liderazgo en el diamante.

Formada bajo la escuela de Mont Park, la potosina también pertenece al equipo Rockies, considerado actualmente uno de los más fuertes en Tamaulipas y base de las selecciones municipal y estatal de esa entidad.

Con este nuevo logro, Mony Ramos mantiene la mira puesta en sus próximos compromisos, entre ellos el Torneo Interzonas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la etapa regional de la CONADE, combinando el alto rendimiento deportivo con la excelencia académica.

Reconocida y dentro del programa Voy X San Luis, la atleta también dedica parte de su tiempo a entrenar a jóvenes y niñas, compartiendo su experiencia y habilidades, además de formar parte de PRODONSA, equipo estelar en San Luis Potosí.