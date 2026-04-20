logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Morante de la Puebla sufre cornada en un glúteo

El diestro sevillano fue intervenido durante la corrida en La Maestranza

Por EFE

Abril 20, 2026 04:31 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El diestro José Antonio Morante de la Puebla está siendo intervenido en la enfermería de la plaza de toros de La Maestranza de una cornada en el glúteo izquierdo, que le ha propinado el cuarto astado de la corrida que se celebra este lunes en Sevilla (sur de España), décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al animal, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, le ha herido aparentemente en el glúteo izquierdo, en una cornada de la que se desconoce la extensión ni las posibles trayectorias.

No obstante, miembros de la cuadrilla de Morante aseguraron a EFE que el torero no había sangrado mucho.

Morante quedó tendido bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido en su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro que abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Jiménez, también sevillano, paseó un trofeo del segundo y perdió alguno más tras fallar con la espada al pasaportar al toro que hirió a Morante, y del que reglamentariamente tuvo que hacerse cargo. Tomás Rufo fue silenciado en su primer turno, en una tarde en la que en el abarrotado coso sevillano se volvió a colgar el cartel de "no hay billetes".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morante de la Puebla sufre cornada en un glúteo
Morante de la Puebla sufre cornada en un glúteo

Morante de la Puebla sufre cornada en un glúteo

SLP

EFE

El diestro sevillano fue intervenido durante la corrida en La Maestranza

Cuauhtémoc Blanco cuestiona remodelación del Estadio Azteca
Cuauhtémoc Blanco cuestiona remodelación del Estadio Azteca

Cuauhtémoc Blanco cuestiona remodelación del Estadio Azteca

SLP

El Universal

Blanco elogió la remodelación del Coloso de Santa Úrsula y recibió homenaje por Copa Confederaciones.

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?
¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla?

SLP

El Universal

El resto de las jornadas por jugarse toman mayor relevancia

Elena Rybakina vuelve al trono
Elena Rybakina vuelve al trono

Elena Rybakina vuelve al trono

SLP

AP

Despacha a Muchova y se corona en el torneo Abierto de Sututtgart