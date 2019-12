Morelia no tiene que mostrarse frente a alguien: Aldo Rocha

El Morelia no tiene que mostrarse frente a alguien, ni siquiera con el América. Los Monarcas se ganaron su lugar en las semifinales, con trabajo duro y dedicación.

Los jugadores reconocieron que no son favoritos, como no lo fueron en los cuartos de final, cuando nadie creía que eliminarían al León.

Esa falta de responsabilidad, la no obligación de lucir, podría servirle a los michoacanos, quienes no pierden la esperanza de triunfar esta noche sobre las Águilas, como ya lo hicieron con los Panzas Verdes.

"No tenemos presión, ni debemos mostrarle algo a alguien. Tenemos el objetivo claro, que es llegar a la final, confiados de nuestra capacidad y darle el título que quiere nuestra gente", comentó Aldo Rocha, capitán de los Monarcas.

Y todo el vestidor del Morelia va a la par con su líder, el mediocampista de 27 años de edad, "porque la realidad es que tampoco hemos ganado algo", añadió. Rocha narró que el plantel rojiamarillo está tranquilo, previo a un choque contra el favorito para llevarse el título del Apertura 2019.

Será la tercera ocasión en la década que los Monarcas disputarán las semifinales de un torneo corto. La última vez fue en hace dos años, donde quedaron eliminados por el Monterrey. La anterior, en el Clausura 2011, triunfaron sobre el Cruz Azul, pero perdieron la final frente a los Pumas.

La historia reciente de los purépechas, que involucra una dura lucha por no descender, y la de las Águilas, campeonas de Liga MX hace 12 meses, inclina la balanza para los del Nido. Eso no importa en el vestidor del Morelia, que prepara cada detalle para tomar ventaja en la ida de semifinales.

"Estaremos con intensidad, tendremos la posesión de la pelota y movilidad, esas son las prioridades para Pablo [Guede] y es lo que trabajamos todos los días", agregó el capitán michoacano.

Rocha explicó la manera en la que el entrenador argentino, quien llegó en la Jornada 6 para sustituir a Javier Torrente, logró levantar el ánimo y los metió hasta las semifinales del Apertura 2019.

"La realidad es que empezamos muy mal el torneo, pero hacíamos buen futbol. Lo que Pablo [Guede] ha hecho, fue reafirmar nuestra capacidad, inyectar su estilo, darnos variantes y lo hemos logrado. El trabajo se ha visto en el campo, los números lo dicen así y por eso estamos entre los mejores cuatro del torneo".