Moreno buscará convencer a Vela de volver a la selección

CDMX.- La última vez que vimos a Carlos Vela con la playera de la Selección Mexicana fue en los Octavos de Final de la Copa del Mundo, cuando el Tricolor cayó ante Brasil. Desde entonces, el delantero se ha hecho a un lado y prefiere enfocarse en su familia y el LAFC, donde está haciendo historia a nivel de la MLS.

Sin embargo esto podría cambiar muy pronto debido a un referente de la escuadra nacional que quiere volver a tener al Bombardero en las convocatorias de Selección.

Se trata de Héctor Moreno, que en entrevista para la cadena TUDN dijo que tratarán de convencerlo de regresar, aunque si él insiste en su negativa, respetarán la decisión.

"Entiendo las decisiones personales, cada uno tiene su vida, sus motivos y razones, y si no puede o no quiere estar en este proceso lo seguiré apreciando y queriendo como lo aprecio. En el plano futbolístico me encantaría que siguiera con nosotros, pero hay que entenderlo, cada uno es libre de elegir lo que corresponde, y a ver si logramos convencerlo de que vuelva", expresó el zaguero.

Recién fichado por el futbol qatarí, el defensor habló sobre las cualidades de Vela y bromeó con regañarlo por no jugar con México.

"Siempre se necesita su talento y si sigue sin ir me enfadaré con él y lo regañaré, pero lo entiendo, cada uno tiene sus razones. Me encanta jugar con la gente que es buena y Carlos para mí, si no es el mejor jugador de México, es de los mejores en cuanto a talento, visión y juego", aseguró.