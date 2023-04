Alistan operativo de seguridad por partido América vs Pumas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Debido al encuentro entre los clubes de fútbol América contra Pumas en el Estadio Azteca, el sábado a las 21:00 horas, la policía capitalina informó este viernes el operativo que se llevará acabo.

Serán dos mil 706 policías los que estén desplegados en el Coloso de Santa Úrsula, con la finalidad de resguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes por las barras de ambos equipos.

Desde las 17:00 horas y hasta el término de las actividades, se desplegarán 906 oficiales sectoriales, de la Policía Montada y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados con 57 vehículos oficiales, 10 motopatrullas, cuatro grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Además, un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos "Cóndores" que realizará sobrevuelos de disuasión y prevención.

No obstante, el nutrido cuerpo estará complementado con mil 800 oficiales de la Policía Auxiliar (PA) apoyados con 16 automóviles oficiales, con el objetivo de vigilar las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas del estadio, para resguardar la integridad física de los aficionados, trabajadores y el staff, con la instalación de filtros de seguridad y revisión.

En tanto, personal de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad con cortes a la circulación y brindará rutas alternas a los conductores, para garantizar la movilidad de los peatones, así como de los automovilistas.

Como parte del operativo en contra de la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al estadio, realizarán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del estadio.

La policía capitalina recomendó:

· Anticipar la salida para llegar con tiempo al evento.

· Trazar una ruta y consultar las afectaciones viales, así como alternativas en las cuentas oficiales de la SSC, en Facebook como Orientador Vial y en Twitter en @OVIALCDMX.

· Respetar semáforos e indicaciones de los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

· En caso de conducir, respetar y dar preferencia a los peatones en las inmediaciones al estadio.

· Si llegas a pie, no utilizar objetos que te distraigan, como audífonos o el teléfono celular.

· Cruzar calles en los cruces peatonales, así como por los puentes, y esperar que los vehículos estén en alto total.

· Durante el evento, no perder de vista los objetos personales y de valor.

· Cuidar a los menores de edad y en caso de necesitar apoyo, recurrir al oficial más cercano.